4,54% е избирателната активност в Благоевградска област към 11:00 часа

Ниска избирателна активност е отчетена в Благоевградска област към 11:00 часа на 25 октомври 2026 г. До този час правото си на глас са упражнили 4,54% от избирателите в региона.

Най-висока активност по данните към този час е отчетена в община Симитли – 10,13%, следвана от Банско с 10,09%.

В Сандански избирателната активност е 6,47%, а в Разлог – 6,42%. В община Благоевград до урните са отишли 4,07% от избирателите.

Сред общините с по-ниска активност са Петрич, където са отчетени 1,34%, Якоруда с 1,78% и Белица с 2,72%.

Данните са междинни и отразяват избирателната активност към 11:00 часа. Очаква се следващите справки на Районната избирателна комисия да покажат как се променя участието на гражданите през изборния ден.