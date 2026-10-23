Последен ден от кампанията за президентските избори

Днес е последният ден от предизборната кампания за президентските избори в неделя, в които участват 27 кандидатпрезидентски двойки. От полунощ на 24 октомври до края на изборния ден предизборната агитация е забранена.

Утре секционните избирателни комисии ще получат машините за гласуване, изборните книжа и останалите материали, необходими за провеждането на вота.

В неделя изборният ден ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. Ако пред избирателните секции има желаещи да гласуват, които не са упражнили правото си на вот, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.

Машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции в страната. В над 2200 от тях ще бъдат осигурени по две устройства.

Българските граждани в чужбина ще могат да гласуват в 613 секции в 60 държави. За вота зад граница са предвидени общо 266 машини.

След края на кампанията кандидатите и политическите сили нямат право да отправят агитационни послания. В деня преди вота и в самия изборен ден се прилагат ограниченията на Изборния кодекс за предизборната агитация.