Мобилен медицински кабинет ще извършва безплатни прегледи в област Благоевград

Министерството на здравеопазването организира безплатни профилактични прегледи в област Благоевград чрез мобилни медицински кабинети. Инициативата е част от национална програма, която обхваща 17 области в страната и цели да подобри достъпа до здравни услуги за хора от уязвими общности.

Общо 1435 профилактични прегледа и изследвания са предвидени в рамките на кампанията. В област Благоевград е планирано използването на мобилен флуорограф за прегледи на белите дробове. С това изследване могат да бъдат установени изменения, изискващи допълнителна медицинска оценка, включително съмнения за туберкулоза.

Програмата поставя акцент върху профилактиката, ранното откриване на заболявания, майчиното и детското здраве и имунизациите. Медицинските дейности се финансират от здравното министерство, а организацията се осъществява от регионалните здравни инспекции в партньорство с лечебни заведения.

В инициативата участват и здравни медиатори, които съдействат за информирането на хората и насочването им към медицинските екипи. Особено внимание се отделя на хората, които срещат затруднения при достъпа до здравни услуги заради социални или транспортни пречки.

Конкретните населени места и графикът за посещенията на мобилния кабинет се определят от Регионалната здравна инспекция. Желаещите могат да потърсят информация от РЗИ – Благоевград или от здравните медиатори в съответната община.