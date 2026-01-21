Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

В хода на извършена, около 11:20 часа на 20.01.2026 г. на ул. „Европа“ в гр. Петрич, проверка на лек автомобил „Пежо“, с техническо средство полицейски служители на РУ-Петрич установили, че 28-годишният водач на автомобила от гр. Петрич шофира след употреба на наркотично вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 10:17 часа на 20.01.2026 г. е получен сигнал за това, че в местността „Мантаря“, землище на с. Борово, общ. Гоце Делчев е нанесен побой над 37-годишен мъж от с. Борово. Същият е настанен за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и разкъсно-контузни рани в областта на главата. От работещите по случая полицейски служители, със заповед за задържане до 24 часа, като съпричастен за извършеното деяние е задържан 49-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 20.01.2026 г. жител на гр. Банско е съобщил, че между 08:45 часа и 10:30 часа на същата дата е извършена кражба на голяма парична сума от обитавания от него апартамент в гр. Банско. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Мъж на 37 години от гр. Благоевград е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като около 05:15 часа на 20.01.2026 г., управляваният от него товарен автомобил „Форд Транзит“ е спрян на ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Благоевград и след извършена проба с техническо средство е установено, че шофира с наличие на 1,26 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 20.01.2026 г. до 08:00 часа на 21.01.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 4 пожара.

С преки материални щети 1 пожара.

Без нанесени материални щети 3 пожара.

Извършена спасителна дейност 0.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 20.01.2026 г. около 20:51 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в района на ул. „Пирин“ в гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: купето на автомобила, арматурно табло, гуми и прозорци.