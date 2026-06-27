Слънчево и горещо време в събота

Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места там краткотрайно ще превали. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София около 31°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места краткотрайно ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.