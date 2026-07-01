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Какво е „ефектът на пандата“ и как да го избегнете на сватбените снимки?

By Новини Благоевград
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Фотограф – Валерия Масленникова. Градинска сватба в Полски Тръмбеш.

 

Момичета, днес ще си поговоря с вас за светлината и снимките. Често виждам в групите как булките показват примери от интернет за невероятно нежни, меки сватбени кадри и пишат, че си търсят фотограф, който снима точно така. Но тайната на тези снимки най-често се крие дори не в конкретния специалист, а в правилното време от денонощието. (Прочетете също съвети за бюджетна сватба на този линк.)

За да се получат топли и красиви снимки, трябва да се снима в определени часове. Най-добрата светлина е рано сутрин, веднага след изгрев слънце, или вечер – час-два преди залез. По това време светлината е максимално благоприятна. Тя прикрива всички несъвършенства на кожата, изглажда бръчиците и проблемните зони.

На практика обаче сватбените фотосесии най-често се планират в самия пик на обедната жега.

Свободен прозорец в програмата обикновено се появява или преди ритуала, или веднага след него. И точно тогава се сблъскваме с най-агресивната, яростна светлина. Слънцето е в зенита си и свети право отгоре. Именно заради това по лицата се появява въпросният «ефект на пандата»: под очите и носа се образуват резки черни сенки, които напомнят на кръговете около очите на панда. А ако сте с гъсти изкуствени мигли, ситуацията се усложнява многократно и сенките стават още по-плътни.

В такива условия е изключително важно да слушате внимателно инструкциите на вашия фотограф. За да минимизира тези сенки, той може да ви помоли да вдигнете главата си по-високо, за да може слънцето да освети лицето ви равномерно. Този трик обаче си има и минус – да се гледа право в яркото слънце е непоносимо. Неминуемо ще започнете да се премигвате, очите ви може да се насълзят, а в комбинация с летния зной целият процес ще донесе чист дискомфорт.

По-добре потърсете компромис

Ако имате възможност да варирате с графика, чудесно решение е да разделите фотосесията на две части. През деня можете да заснемете основната програма, а за онези същите топли кадри да отделите малко време вечерта. Това може да стане по време на напитката за добре дошли (welcome drink). Докато гостите са заети с напитките и разговорите, вие можете да се измъкнете за половин час и да си направите зашеметяващи портрети по залез. Така сватбеният ви албум ще бъде много по-разнообразен.

План Б за горещия ден

Ако осъзнавате, че заснемането по обяд на открито ще бъде твърде изтощително, задължително обмислете резервен вариант. Това важи с пълна сила за младоженците, които и без това често не са във възторг от позирането, а жегата им носи още по-голям дискомфорт. В такъв случай смело пренесете снимките в затворено помещение с климатик. Това може да бъде интериорно студио, красив музей или просто стилният хотел, в който е преминала сутрешната ви подготовка. Хотелските интериори, просторните лобита, стълбищата и красивите коридори са идеални за провеждане на фотосесия в абсолютен комфорт.

Ваша Валерия Масленикова, сватбен фотограф.

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