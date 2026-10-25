14,15% е избирателната активност в Благоевградска област към 16:00 часа

14,15% е избирателната активност в област Благоевград към 16:00 часа на изборите за президент и вицепрезидент. До този час правото си на глас са упражнили 45 460 души от общо 322 343 избиратели в региона.

Най-висока е активността в община Симитли, където са гласували 29,57% от избирателите. Следват Банско с 22,63% и Кресна с 22,45%. В Разлог активността достига 20,47%, а в Струмяни е 19,77%.

В Гоце Делчев до урните са отишли 16,47% от имащите право на глас, а в Сандански – 15,75%. В Хаджидимово активността е 14,50%, а в община Благоевград – 12,96%.

По-ниска е избирателната активност в Петрич – 10,62%, Сатовча – 10,50%, и Гърмен – 9,58%.

Най-малко избиратели са гласували в общините Якоруда и Белица. В Якоруда активността е 5,91%, а в Белица – 5,65%.

В област Благоевград изборният процес се провежда в общо 554 избирателни секции. Данните показват значителни разлики в активността между отделните общини, като Симитли е начело, а Белица е с най-нисък отчетен дял на гласувалите към 16:00 часа.