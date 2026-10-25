Изборният ден в област Благоевград започна в спокойна обстановка

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната
безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Гражданите
могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното
протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, на
денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori@mvr.bg. В ОДМВР-
Благоевград също са открити денонощни телефонни линии: 073/867 323, 073/867 566 и
073/867 434, както и e-mail: odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg.
И в днешния ден от 08:30 до 19:00 часа звената на Дирекция „Български документи за
самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще издават удостоверения (за изгубени
/откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед
упражняване правото на глас на гражданите. Припомняме, че в изборното помещение
не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и
здравето на гражданите. Забранява се ползването на телефони, фотоапарати или друга
възпроизвеждаща техника с цел заснемане начина на гласуване. Служителите на
Министерство на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато
това е необходимо и има съответното решение на избирателната комисия.