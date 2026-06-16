Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев след скандално живо излъчване: Дрегерът отчете употреба на наркотици

Арест на АМ „Тракия“: Задържаха тиктокъра Стоян Колев с дрога и автоматично оръжие след сигнал на 112

Пловдив, АМ „Тракия“ – Известният в социалните мрежи инфлуенсър Стоян Колев е бил задържан при зрелищна полицейска акция рано тази сутрин на автомагистрала „Тракия“. До ареста се стига след бърза реакция на органите на реда по сигнал на телефон 112, подаден от преминаващ шофьор.

Свидетелят съобщил за движещ се с висока скорост автомобил, от чийто шибидах (люк) се показвало автоматично оръжие.

Пътна полиция е локализирала и спрела превозното средство в района на Пловдив. При последвалата проверка Стоян Колев е тестван за употреба на забранени вещества, като полевият наркотест е отчел положителна проба.

При обиска на автомобила криминалистите са открили и иззели въпросното автоматично оръжие, като в момента се изяснява дали то е законно притежавано, или се касае за реплика, използвана за заснемане на съдържание за социалните мрежи.

Колев е задържан за срок до 24 часа. Срещу него се подготвят обвинения за шофиране под въздействието на наркотици и за грубо нарушаване на обществения ред, застрашаващо сигурността на гражданите. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.