Еньовски венец на Еньовден за децата на Благоевград

Десетки деца се включиха в празника по повод Еньовден, организиран съвместно от Регионалния исторически музей – Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Малките участници имаха възможност да се потопят в атмосферата на един от най-обичаните български летни празници чрез разнообразни игри, творчески занимания и среща с народните традиции. По стар обичай децата преминаха през Еньовски венец, сплетен от седемдесет и седем и половина лековити билки – за всички познати и за „половинката“ болест, която все още няма име. Според народните вярвания преминаването през венеца носи здраве, благополучие и закрила през цялата година. Малчуганите се люляха на празничните люлки и научиха интересни факти за лечебните билки, които на Еньовден според традицията притежават най-голяма сила.

За доброто настроение допринесоха и заниманията по рисуване на лица, както и творческите работилници, в които децата рисуваха, твориха и се забавляваха заедно. Чрез играта те не само се докоснаха до българските традиции, но и обогатиха знанията си за народните обичаи и природното богатство на региона.

Празникът на Еньовден е традиционна съвместна инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Всяка година двете институции обединяват усилията си, за да съхраняват и популяризират българските традиции сред най-малките по достъпен, интересен и забавен начин.

От Регионалния исторически музей – Благоевград припомнят, че въпреки продължаващите ремонтни дейности в сградата на музея, работата с деца не прекъсва. Образователните инициативи и заниманията за най-малките остават сред основните приоритети на институцията. Голям е интересът и към Лятната детска музейна школа, която и тази година привлича десетки участници с разнообразни образователни и творчески дейности.

Музеят продължава активно да развива своите програми за деца, защото именно чрез преживяване, игра и творчество младите хора най-лесно откриват богатството на историята, традициите и културното наследство.