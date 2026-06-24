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Окръжен съд-Благоевград oстави в ареста обвиняем за разпространение на наркотични вещества

By Екип Blagoevgrad.EU
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Окръжен съд-Благоевград взe мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняем за разпространение на наркотични вещества

Състав на Благоевградския окръжен съд намери за основателно искането на Окръжна прокуратура – Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на 19-годишния А. К.

Съдебният състав съобрази, че на обвиняемия е повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление, за което законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

Анализът на събрания доказателствен материал навежда на извод за съпричастност на обвиняемия към престъпната дейност. Съпричастността се извежда от свидетелски показания, експертни справки и други доказателства, налични по делото.

Съдебният състав прие, че при определяне на по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление.

Според обвинението А. К. е разпространил на два пъти високорисково наркотично вещество /марихуана/ с общо тегло-35,42 гр.– престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4, вр. чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Определението на Благоевградския окръжен съд подлежи на обжалване в тридневен срок пред Апелативен съд-София.

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