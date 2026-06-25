Окръжен съд-Благоевград призна за виновен подсъдим по дело за квалифициран случай на грабеж

С присъда на Окръжен съд-Благоевград 18-годишният подсъдим е признат за виновен за това, че на 14.12.2022 г., около 20:00 часа в град Петрич, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното, и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, направил опит да отнеме чужди движими вещи – пари от владението на собствениците им Н.С.С. и Н. Г. К., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, с което причинил тежка телесна повреда на Н. С. С., като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.Съдът наложи наказание от 1 година и 8 месеца „лишаване от свобода“, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от три години.

Подсъдимият е осъден да заплати на пострадалия Н. С. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 евро, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок.