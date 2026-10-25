Две машини създадоха затруднения в началото на изборния ден в Пиринско

Проблеми с две машини за гласуване са регистрирани в началото на изборния ден в Благоевградска област. Неизправностите са били отстранени, съобщават от Районната избирателна комисия.

В Благоевград една от машините не е отпечатала контролна разписка след гласуването на избирател. Представител на обслужващата фирма е извършил проверка, а от секционната комисия са обяснили, че вотът е отчетен.

В Петрич друга машина не е стартирала. На място са били изпратени техници за отстраняване на проблема.

В областта има общо 555 секционни избирателни комисии, като в 443 секции е предвидено машинно гласуване. В началото на изборния ден са били извършени и смени на членове на секционни комисии.