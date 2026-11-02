Два сигнала за бомби вдигнаха на крак полицията в Благоевград, евакуираха поликлиниката и Съдебната палата

Два сигнала за поставени взривни устройства предизвикаха тревога в Благоевград. Заплахите засегнаха поликлиниката към МБАЛ – Благоевград и Съдебната палата, като се наложи евакуация на хората и извършване на полицейски проверки.

Първият сигнал е подаден около 11:30 часа. Пациенти, лекари и медицински персонал в поликлиниката са изведени от сградата като предпазна мярка. На място са изпратени полицейски екипи, които са започнали проверка.

Почти по същото време сигнал за поставено взривно устройство е получен и на електронната поща на Окръжния съд в Благоевград.

След получаването на сигналите са предприети незабавни мерки за безопасност. Сградите са освободени от хора, а полицейски екипи са изпратени на място за извършване на проверки за наличие на взривни устройства.