Struma Wine Fest – вино, гастрономия и преживявания сред лозя

На 27 септември 2026 г. във “Вила Монтевино” (с.Кочериново), ще се проведе второто издание на Struma Wine Fest – фестивал на открито сред лозя, посветен на виното, спорта, регионалната кухня и фермерски продукти от местни производители от долината на река Струма.

В рамките на събитието посетителите ще могат да се насладят на винени дегустации, фермерски базар, игри и забавления с вино и грозде, рисуване с вино, опция за включване в гроздобер и закуска сред редовете с грозде, както и специална вечеря сред лозя.

Фестивалът ще съчетае винения туризъм с активните преживявания и ще представи региона като място за вино, спорт, природа и автентични местни изживявания.

Част от програмата ще бъде и Struma Vine Run – бягане с три различни дистанции сред лозята и природата на региона с панорамни гледки към Рила планина.

Миналогодишното първо издание на фестивала се проведе в региона на Южна Струма (Мелник, Петрич и Сандански), където взеха участие над 16 местни производители, а новото издание на фестивала е посветен на Северна Струма и района на Благоевград.

Участието е с предварителна регистрация.

За записвания: https://urboapp.com/bg/e25124- struma-wine-fest-2026