Правителството започва поредица от срещи за справяне с безводието

В Министерския съвет започва поредица от срещи за справяне с безводието и натрупаните през годините проблеми във ВиК-сектора. Това съобщи на брифинг началникът на кабинета на министър-председателя Николай Копринков след първата среща днес.

В днешната среща взеха участие министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на отговорните институции, областни и общински ръководители в областите Плевен и Ловеч, които бяха сред най-пострадалите от тежкия воден режим през миналата година.

Набелязани бяха краткосрочни и средносрочни мерки за недопускане на нов воден режим през настоящото лято и дългосрочни, с които да се достигне до трайно решение на проблемите. Сред краткосрочните и средносрочните приоритети бяха набелязани почистване и ремонт на водохващания и вододайни групи, подмяна на вътрешни водопроводни мрежи и други. Министър Шишков акцентира върху довеждащият водопровод „Черни Осъм“ като една от дългосрочните мерки, които да разрешат проблема с липсата на вода за плевенчани.

Министър Шишков постави въпроса за финансирането на проектите във ВиК-сектора през последните години, като стана ясно, че за целта общините са пренасочвали средства от други проекти, за да решават тежката водна криза на гражданите си. В рамките на срещата беше постигнато решение за нов подход по отношение на предстоящите проекти. Финансирането на проектите занапред ще се извършва от държавния бюджет, с предварително планиране, както и чрез заеми от Българския ВиК Холдинг.