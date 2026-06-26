Гимназисти научиха за принципите на административното правосъдие и дискутираха по съдебни решения на Административен съд – Благоевград

През месец юни Административен съд – Благоевград проведе инициативи с ученици от професионалните и профилирани гимназии в Благоевград по образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Над 70 деца от Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград и Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ в Благоевград участваха в образователните дискусионни беседи на Административен съд – Благоевград.

Председателят на Административен съд – Благоевград Стоянка Пишиева – Сахатчиева бе лектор на образователна беседа с ученици от Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“. В съдебна зала съдия Пишиева разказа за разделението на властите, за професията „съдия“ и спецификата на административното правосъдие. Учениците, с проявен интерес към правото и обществените науки, с активни въпроси определиха и дискусионните теми – за спецификата на административния процес с примери от съдебната практика на Административн съд – Благоевград.

Съдия Иван Петков бе лектор по образователната програма с ученици от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ в Благоевград. Със съдия Петков учениците разгледаха съдебни актове по административни и касационно-административни дела, като лекторът привлече вниманието на учениците с конкретни казуси от административното правосъдие. Много ученически въпроси създадоха дискусия по коментираните казуси: отказ от тест за наркотици и шофиране след употреба на алкохол.

Всеки от учениците получи удостоверение за участие в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, както и екземпляр от Конституцията на България. Административен съд – Благоевград ежегодно се включва с образователни дискусионни беседи с ученици от благоевградските училища в общата за съдебната система образователна програма на Висшия съдебен съвет „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.