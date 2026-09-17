Как възрастта на гумите влияе върху безопасността?

Гумите стареят дори когато не се използват редовно. С течение на времето каучукът се втвърдява и губи своята еластичност, а сцеплението с пътя отслабва – независимо от дълбочината на протектора. Затова възрастта на гумите е също толкова важна за безопасността, колкото и степента на износването им. Проверката на годината на производство отнема само няколко минути и помага да се избегнат сериозни рискове на пътя.

Защо каучукът се променя с времето?

Слънчевата светлина, температурните колебания и озонът в атмосферата постепенно предизвикват окислителни процеси в каучуковата смес. С времето тя става по-твърда и крехка, а способността на гумата да осигурява добро сцепление с настилката отслабва. Процесът е бавен и необратим и протича независимо от изминатите километри.

Гума, която стои продължително време без да се използва, също продължава да старее заради влиянието на времето и условията, при които се съхранява.

Как да проверите на колко години са гумите ви?

Върху страничната стена на всяка гума има DOT маркировка. Последните четири цифри от кода обозначават седмицата и годината на производство. Например комбинацията 2319 показва, че гумата е произведена през двадесет и третата седмица на 2019 година, обясняват експертите от специализираната гумаджийница в Благоевград – Медина Мед.

Тази информация е по-точен ориентир от датата на покупката, тъй като гумите може да са престояли известно време на склад преди монтажа.

Кои са видимите признаци за стареене на гумите?

Освен маркировката има и видими признаци за стареене на гумата, без значение, че протекторът може все още да изглежда достатъчно дълбок:

фини пукнатини по страничната стена или около основата на грайфера;

втвърдена и лъскава повърхност на протектора;

леки деформации или локални изпъкналости;

избледняла и суха повърхност на гумата.

Дори един от тези признаци е достатъчна причина гумата да бъде прегледана внимателно от специалист, независимо от възрастта на автомобила.

Кога дълбочината на протектора вече не е достатъчна?

Наред с възрастта, дълбочината на протектора определя доколко гумата може да отвежда водата и да запазва добро сцепление. Минималната допустима дълбочина в България е 1,6 милиметра, а през зимния сезон изискванията са по-строги. Под допустимата граница спирачният път може да се увеличи осезаемо, а вероятността от аквапланинг на мокра настилка нараства. Затова гумите е добре да се проверяват в началото на всеки сезон, преди състоянието им да се влоши видимо.

Не е препоръчително да се изчаква протекторът да достигне законовия минимум. По-ранната смяна осигурява допълнителен резерв при неблагоприятни пътни условия.

Възрастта на гумите невинаги личи при първоначален оглед, но има пряко отношение към безопасността при пътуване. Редовната проверка на маркировката, протектора и състоянието на каучука помага навреме да се установи кога гумите вече се нуждаят от подмяна.