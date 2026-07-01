В хода на проведени, на 30.06.2026 г., действия по линия на противодействие на
съхранението и разпространението на наркотични вещества, от криминалисти при
РУ-Сандански е извършена проверка на жилище в с. Зорница, обитавано от 40-
годишен мъж от селото, където е открит найлонов плик, съдържащ около 10,48
грама сух канабис. На същата дата в с. Лозеница е проверено и жилище, обитавано
от 36-годишен мъж от гр. София, като в една от стаите в дома полицейските
служители намерили полиетиленов плик с намиращ се в него около 8,67 грама сух
канабис.
Двамата мъже са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а по случаите са
образувани досъдебни производства. Работата продължава.
Двама задържани при акции срещу наркоразпространението на територията на община Сандански
В хода на проведени, на 30.06.2026 г., действия по линия на противодействие на