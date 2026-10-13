Започна разяснителна кампания за машинното гласуване в Благоевград

До 22 октомври 2026 г. жителите на Благоевград могат да се запознаят с начина на гласуване с машина чрез специализирано устройство с демо версия, разположено на партера в сградата на общината.

Демонстрационното устройство е достъпно за всички желаещи всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа. Инициативата има за цел да даде възможност на гражданите предварително да изпробват процеса на машинно гласуване и да се запознаят с последователността на действията при упражняване на правото си на вот.

Чрез демо версията избирателите могат да придобият практически опит с устройството и да се почувстват по-уверени при гласуването в изборния ден.