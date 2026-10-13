Горящ ТИР блокира за часове движението в Кресненското дефиле

Тежкотоварен автомобил се запали в района на Кресненското дефиле и наложи спиране на движението по главен път Е-79 в двете посоки. На място са изпратени екипи на пожарната.

Инцидентът е станал в района на гара „Пейо Яворов“, където камионът се е запалил по време на движение. По първоначална информация водачът не е пострадал.

Заради пожара движението в участъка бе преустановено и в двете посоки, докато пожарникарите работят по овладяването на огъня и обезопасяването на мястото.

След приключване на необходимите действия трафикът е възстановен малко след 15:00 часа.