НачалоНовини
НовиниРегиона

Горящ ТИР блокира за часове движението в Кресненското дефиле

By Екип Blagoevgrad.EU
0
94

Тежкотоварен автомобил се запали в района на Кресненското дефиле и наложи спиране на движението по главен път Е-79 в двете посоки. На място са изпратени екипи на пожарната.

Инцидентът е станал в района на гара „Пейо Яворов“, където камионът се е запалил по време на движение. По първоначална информация водачът не е пострадал.

Заради пожара движението в участъка бе преустановено и в двете посоки, докато пожарникарите работят по овладяването на огъня и обезопасяването на мястото.

След приключване на необходимите действия трафикът е възстановен малко след 15:00 часа.

предишна статия
Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград
Следваща статия
Започна разяснителна кампания за машинното гласуване в Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: