Марихуана, амфетамин и кокаин са иззети от имоти в с. Мосомище, държани с цел разпространение от обвиняеми по дело на Окръжна прокуратура – Благоевград

С постановление на Окръжна прокуратура – Благоевград Г.К., на 45години, и Г.Б., на 47 години, са привлечени в качеството на обвиняеми по досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

На 09.10.2026 г., след извършване на необходимите оперативно-издирвателни мероприятия, полицейски служители са установили и задържали Г.Б. и Г.К. в района на паркинг в гр. Гоце Делчев.

В хода на разследването сформираната дежурна оперативна група е извършила процесуално-следствени действия в обитаваните от тях имоти в с. Мосомище, община Гоце Делчев.

В къща на ул. „Бяло море“ са били открити и иззети 200,87 грама марихуана (канабис) и 1,31 грама амфетамин. Общата стойност на наркотичните вещества е 2080, 82 евро съгласно Постановлението на Министерския съвет за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

В друг имот, намиращ се на ул. „Ивайло“, са били открити 2,97 грама марихуана (канабис) и 12,75 грама кокаин на обща стойност 682,42 евро.

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе спрямо двамата обвиняеми мерки за неотклонение „задържане под стража“.