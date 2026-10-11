Студен атмосферен фронт носи валежи, гръмотевични бури и застудяване в Благоевградско

Студен атмосферен фронт ще премине през страната през следващото денонощие, като ще донесе краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очаква се захлаждането да бъде съществено, а вятърът да се ориентира от северозапад и да се усили.

Жълт код за значителни валежи е обявен за понеделник, 12 октомври 2026 г., включително за област Благоевград. Прогнозните количества на валежите са между 20 и 30 литра на квадратен метър.

Минималните температури в страната ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – предимно между 13° и 18°. В Източна България температурите ще останат по-високи – между 20° и 24°. В Благоевград минималната температура ще бъде около 10°, а максималната – около 17°.

В планините се очакват дъжд, гръмотевици и сняг по високите части. Времето ще бъде предимно облачно, с краткотрайни, временно интензивни валежи на много места. Над 2000 метра валежите първоначално ще бъдат от дъжд и сняг, но с понижението на температурите границата на снеговалежите ще се снижава.

Вятърът в планините ще бъде умерен от юг-югоизток, като постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 5°.

Заради очакваните валежи, гръмотевични бури и рязката промяна на температурите е препоръчително жителите на област Благоевград да следят актуалните метеорологични прогнози и да се съобразяват с условията при пътуване и престой на открито.