Девет акта за нарушения след проверки на екоинспекцията в Пиринско

Общо 66 проверки на 45 обекта са извършили експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград през септември. Данните са публикувани от институцията на 7 октомври.

От всички проверки 13 са били извънредни. Осем от тях са направени по жалби и сигнали, една – по заповед или писмо на Министерството на околната среда и водите, а друга – за изпълнение на предписание. През месеца инспекторите са дали и 24 предписания с констативни протоколи.

В РИОСВ – Благоевград са постъпили 45 жалби и сигнали. По тях са предприети съответните мерки, а тези извън компетентността на инспекцията са препратени към отговорните институции, като подателите са уведомени.

През отчетния период са съставени девет акта за установяване на административни нарушения. Четири са за нарушения на Закона за водите, два – на Закона за управление на отпадъците, един – на Закона за опазване на околната среда, а един е за нарушение на Закона за биологичното разнообразие. В отчета е посочен и акт, свързан с постановление за отказ да се образува досъдебно производство на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич.

Издадени са и три наказателни постановления за нарушения на Закона за водите. Сключени са четири споразумения за приключване на административнонаказателни производства по нарушения на законодателството за водите, отпадъците и околната среда, както и едно споразумение по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

От инспекцията съобщават още, че след изпратени писма до общините е получена информация за две установени и почистени замърсявания на територията на община Банско. Контролът е свързан с нерегламентирани отпадъци в реките, деретата и прилежащите им територии.