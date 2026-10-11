ЦИК проведе обучителна среща в Благоевград преди президентските избори

Членовете на Централната избирателна комисия (ЦИК) Вяра Тодева и Георги Баханов проведоха обучително-информационна среща в Благоевград във връзка с подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Двамата представители на ЦИК бяха посрещнати от областния управител на Благоевград Васил Трендафилов. В срещата участваха представители на Областната администрация, Районната избирателна комисия (РИК), общините и институциите, ангажирани с организацията и провеждането на изборите.

Основен акцент в разговорите беше подготовката за изборния ден. Участниците обсъдиха организацията на изборния процес, машинното гласуване, работата на секционните избирателни комисии (СИК) и координацията между институциите, които имат отговорности по подготовката и провеждането на вота.

Обучението има за цел да подпомогне участниците в изборния процес чрез практически насоки и възможност за пряк диалог с представители на Централната избирателна комисия. По този начин се поставя акцент върху изясняването на организационните въпроси и координираните действия на институциите преди изборния ден.

Срещата в Благоевград е част от инициативите на обучителното звено към ЦИК за подготовка на ангажираните с изборите участници.