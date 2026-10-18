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Рампите в Благоевград – водата от чешма тече напразно над месец и половина, но не я оправят?

By Новини Благоевград
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Читатели на медията ни сигнализираха за сериозен проблем със сравнително новa чешмa в скейт парк „Даме Груев“ в Благоевград.

Въпреки че сигнал за повредата е подаден и от деца от квартала, вече месец и половина институциите не предприемат никакви мерки.

Остава въпросът: докога гражданите ще чакат реакция за поддръжката на новата инфраструктура?

Припомняме, че срещу кмета на Благоевград Методи Байкушев вече тече и гражданска подписка и онлайн петиция с искане за неговата оставка. Повече по темата четете тук.

 

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