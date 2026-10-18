Онлайн петиция с искане за оставката на кмета Методи Байкушев набира популярност в Благоевград

Гражданска онлайн петиция с призив за прекратяване на сечта на дървета в Благоевград и с искане за оставката на кмета Методи Байкушев набира популярност. Инициативата поставя акцент върху опазването на зелените площи, прозрачността при разходването на публичните средства и отговорността за управленските решения.

Петицията е озаглавена „Спрете безконтролната сеч на дървета в Благоевград“. Желаещите да я подкрепят могат да го направят на следния адрес:

Подпишете петицията

В публикуваното послание организаторите отправят призив към гражданите да изразят позицията си по въпросите, свързани с управлението на града и опазването на градската среда.

Основни искания на гражданската инициатива

БЛАГОЕВГРАД НЕ МЪЛЧИ!

ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА МЕТОДИ БАЙКУШЕВ!

СТОП НА БЕЗКОНТРОЛНАТА СЕЧ НА ДЪРВЕТА!

ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА!

ОТГОВОРНОСТ ЗА УПРАВЛЕНСКИТЕ РЕШЕНИЯ!

Благоевград е нашият дом! Имаме право на зелен, чист и приветлив град. Имаме право да знаем как се разходват парите на данъкоплатците и защо се вземат решения, които засягат ежедневието и качеството ни на живот.

Не искаме празни обещания! Искаме прозрачност, отчетност и уважение към гражданите!

Когато доверието е изгубено, трябва да има политическа отговорност!

Настояваме за оставката на кмета Методи Байкушев!

ЗА ЗЕЛЕН БЛАГОЕВГРАД!

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА!

ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ!

Организаторите призовават гражданите да подкрепят подписката, за да бъде чута позицията им по въпросите за опазването на зелената система и управлението на Благоевград.