Екскметът Илко Стоянов с остри критики към Байкушев за бъдещето на белодробната болница в Благоевград

Бившият кмет на Благоевград Илко Стоянов отправи остри критики към настоящия градоначалник Методи Байкушев заради ситуацията около общинската белодробна болница. Повод за реакцията му е пресконференцията на Байкушев, на която, според Стоянов, е станало ясно, че лечебното заведение е изправено пред сериозен риск.

Стоянов обвинява настоящото общинско ръководство в неспособност да решава натрупаните проблеми и поставя въпроси за отговорността при управлението на болницата.

Илко Стоянов е категоричен, че опитът на Методи Байкушев да се дистанцира от проблема с общинската белодробна болница е обречен на провал. Според бившия кмет отговорността на настоящия градоначалник е пряко свързана с избора на управителя Пандев, а мълчанието му по въпроса за възнаграждението на общинския съветник Иван Станчев, представен като PR на болницата, е допълнителен повод за критики.

„Някой трябва да поеме отговорността“, е позицията на Стоянов, който припомня и политическите отношения между Байкушев, Пандев и Станчев по време на местните избори през 2023 г.

В публикация в личния си профил Стоянов поставя под съмнение и работата на одиторите, проверявали общинското дружество. Той настоява да се изясни как е възможно да бъде пропуснато решение по съдебно дело, което според него е от съществено значение за бъдещето на болницата, и призовава за установяване на евентуалните пропуски и отговорните за тях лица.

Критиките на бившия градоначалник не се ограничават само до здравеопазването. В позицията си той изброява редица проекти, чието развитие според него е било спряно или поставено под въпрос по време на управлението на Байкушев. Сред тях са аквапаркът, проектите за кръгово кръстовище на ул. „Промишлена“, многофункционална спортна зала в парк „Македония“ и надлез в квартал „Грамада“, както и футболният клуб „Пирин“.

Стоянов изразява особено сериозно притеснение за закриването на двете индустриални зони, което определя като необосновано. Той отправя критики и към действията на общината по отношение на зелените площи и премахването на дървета в града.

В заключение бившият кмет заявява, че според него следващата година ще донесе политическа промяна, но подчертава, че по-важният въпрос е какво ще остане след настоящото управление и какво ще трябва да бъде възстановено. Според него наред с търсенето на отговорност трябва да се мисли и за бъдещото развитие на Благоевград.

Случаят с белодробната болница поставя на дневен ред въпроси за финансовото състояние на общинското дружество, управленските решения и възможностите за запазване на лечебната дейност.