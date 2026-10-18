Акция срещу битовата престъпност и купуването на гласове в Благоевградско

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността, разпространението на наркотични вещества и нарушенията на изборното законодателство се провежда днес на територията на област Благоевград. В действията участват служители на ОДМВР – Благоевград, жандармерията и представители на други държавни институции.

До момента са проверени 635 лица, 541 моторни превозни средства и 18 обекта, за които има данни за евентуални нарушения на изборното законодателство. Четирима души са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. В хода на операцията са иззети около 5,53 грама марихуана и 110 грама амфетамин. Образувани са три досъдебни производства.

За нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени девет акта и 100 фиша. Издадени са и 10 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР.

Към момента в ОДМВР – Благоевград няма постъпили сигнали за нарушения на политическите права на гражданите.