Под охрана в Благоевград пристигнаха 2886 ролки за машинното гласуване

При засилени мерки за сигурност в Благоевград бяха доставени 2886 ролки със специализирана хартия за машинното гласуване на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Количествата са предназначени за първия и евентуалния втори тур на вота и бяха приети от ръководството и служители на Областната администрация.

Ролките ще се съхраняват под охраната на Министерството на вътрешните работи в зала „Орфей“ в парк „Македония“. Разпределянето им към секционните избирателни комисии ще се извърши заедно с останалите изборни материали и по предварително изготвени списъци.

Съгласно решение на Централната избирателна комисия секциите, в които ще се гласува с една машина, ще получат по две ролки, а тези с две машини – по пет.

В област Благоевград машинно гласуване ще има в общо 443 секции. В 333 от тях ще бъде разположена по една машина, а в останалите 110 – по две.

Следващият етап от подготовката е доставката на хартиените бюлетини. На 21 октомври се очаква в областта да пристигнат общо 354 600 бюлетини, включително пълният тираж за региона и предвиденият допълнителен резерв от 10%.

Организационно-техническата подготовка на изборите към момента протича в координация между Областната администрация, Районната избирателна комисия, общинските администрации и останалите институции, ангажирани с изборния процес.

Областният управител Васил Трендафилов заяви, че подготовката продължава по утвърдения график. Предприемат се необходимите действия за своевременното приемане, съхранение и разпределение на изборните материали с цел осигуряване на условия за законосъобразното протичане на изборите.