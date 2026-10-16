Граждани на Благоевград събират подписка с искане за оставката на кмета Методи Байкушев

Недоволството е свързано с премахването на дървета, опазването на зелените площи и прозрачността при разходването на общинските средства.

Гражданска подписка в защита на зелените площи и за по-голяма прозрачност при разходването на публичните средства в Благоевград започна на 13 октомври 2026 г. Инициативата е организирана от Емилия Канаикова, а подписите се събират в галерия „ЕМЕ“. След приключване на събирането им подписката ще бъде внесена официално до кмета на общината Методи Байкушев и Общинския съвет.

Сред основните искания е да не се премахват здрави дървета без доказана необходимост и надлежна експертна оценка. Инициаторите настояват и за цялостна проверка на премахнатите дървета в различните части на града, включително информация за техния брой, местоположение, издадени разрешения и налични експертни становища. В текста гражданите изразяват несъгласие с практики, които според тях водят до необосновано премахване на дървета и намаляване на зелените площи. Те настояват решенията, засягащи градската среда, да бъдат придружени от ясна информация за причините, необходимостта и законовите основания за предприетите действия.

Подписката предвижда още гражданите да бъдат своевременно информирани за ремонтни и строителни дейности, благоустрояване и други проекти, които могат да засегнат зелената система. Организаторите настояват за конкретни мерки за запазване на съществуващата растителност, засаждане на подходящи нови дървета и осигуряване на необходимите грижи за тях.

Наред с исканията за опазване на зелените площи и по-голяма финансова отчетност, инициаторите отправят и искане за оставката на кмета Методи Байкушев.

Друг акцент е прозрачността при разходването на общинските средства. Вносителите искат достъпна информация за обществените поръчки, договорите и разходите за ремонти, озеленяване, благоустрояване и поддръжка на градската среда. Те настояват също за ефективен обществен и институционален контрол върху решенията и реакция при установени нарушения.

В подписката се отправя призив към кмета Методи Байкушев и общинската администрация да отговорят публично на поставените въпроси и да представят конкретни мерки за опазване на зелените площи и подобряване на финансовата отчетност.

Инициаторите подчертават, че целта им е да защитят зеленината и обществения интерес, като осигурят по-голяма прозрачност при решенията, които засягат облика и бъдещето на Благоевград.