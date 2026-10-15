Четирима ученици от Благоевград намериха 1000 евро и ги върнаха на собственика

Четирима приятели, които са на възраст между 16 и 17 години и са ученици в Пето СОУ „Георги Измирлиев“, ПГСАГ „Васил Левски“ и НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Благоевград бяха наградени от ръководството на ОДМВР-Благоевград за проявени от тях висок морал и честност в първия учебен ден тази година-15 септември. В следобедните часове на деня, докато вървели в по ул. „Даме Груев“ в Благоевград, едно от момчетата забелязало разпръснати по земята пари.

Събирайки банкнотите те установили, че сумата е 1000 евро и се огледали за човек около тях, който без да забележи ги е изпуснал. Наблизо се намирал и дентален кабинет, където влезли и попитали хората там дали някой от тях не е изгубил случайно парите си. След като разбрали, че не са на никой в кабинета, без да се колебаят и за миг момчетата ги предали на дежурния полицай в 01 РУ-Благоевград. Още същия ден собственикът на немалката парична сума е намерен и тя му е върната.

С признателност и благодарност за проявената доблест, висок морал и честност младежите бяха наградени с грамоти, връчени лично от директора на областната дирекция старши комисар Красимир Кацаров.