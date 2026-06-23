На 25 и 26 юни за ремонт временно се променя организацията на движение при 78-и км на АМ „Струма“

От 8 ч. на 25 юни до 8 ч. на 26 юни временно ще се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78-и км на АМ „Струма“. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтира фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.