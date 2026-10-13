Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

При проведени действия по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, на 12.10.2026 г. в местността „Върбите“, землище на с. Влахи полицейски служители на РУ-Сандански проверили дървена постройка, обособена като вила, обитавана от 66-годишен мъж от с. Струмяни. В постройката те открили ловна пушка и около 10 патрона, за които не са предоставени необходимите документи за притежание и съхранение, а под навес – хартиен чувал, съдържащ около 190 грама сух канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В сутрешните часове на 12.10.2026 г. в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение, че за времето от 15:30 часа на 10.10.2026 г. до 06:00 часа на 12.10.2026 г. е отнет противозаконно лек автомобил „Фиат“, който бил паркиран в района на ул. „Добруджа“ в гр. Гоце Делчев отключен и с поставен ключ в контакта. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които автомобилът е открит в района на разклона за с. Пирин, общ. Сандански, а като съпричастни към извършеното деяние са установени 27-годишен мъж от с. Места, общ. Банско и 50-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. Двамата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 12.10.2026 г. в местността „Ормана“, землище на с. Гърмен, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е констатирано, че се извършва нерегламентиран добив на инертни материали, като на място са установени три товарни автомобила и багер, който е без поставен регистрационен номер. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Полицейски служители на 02 РУ-Благоевград работят по получено съобщение за извършена, между 18:00 часа на 09.10.2026 г. и 10:00 часа на 12.10.2026 г., кражба на лаптоп от отключен кабинет в училището в с. Долно Осеново. По случая е образуван заявителски материал.

В следобедните часове на 12.10.2026 г. на ул. „Струмешница“ в гр. Петрич, лек автомобил „Волво“, управляван от 62-годишен мъж от града е допуснал ПТП, като е ударил паркиран лек автомобил, при което са нанесени материални щети. Направената на водача проба с техническо средство за употреба на алкохол е отчела наличие на 3,00 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

На 12.10.2026 г. около 22:20 часа на ул. „Климент Охридски“ в гр. Благоевград, от органите на реда е спрян лек автомобил „Тойота Ярис“, управляван от 40-годишен благоевградчанин. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че мъжът шофира с наличие на 2,17 промила алкохол в издишания от него въздух. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 12.10.2026 г. до 08:00 часа на 13.10.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистриран 1 сигнал за произшествия.

Ликвидиран 1 пожар.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 0 пожара.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 12.10.2026 г. около 15:05 часа е получен сигнал за пожар в цех за пелети в гр. Якоруда. Погасен от екип на УПБЗН-Якоруда. Щети: циклон филтър.