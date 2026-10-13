„Заная“ дава две седмици безплатно обучение по математика на ученици от 1. до 7. клас

Математическата академия отваря групите си в Благоевград, в още пет града и онлайн: две занятия без такса и без условия, записване през zanayamath.com/2-sedmici- bezplatno

Математическа академия „Заная“ предлага на ученици от 1. до 7. клас две седмици безплатно обучение в реална група. Предложението важи за присъствените групи в Благоевград, София, Варна, Пловдив, Бургас и Русе и за онлайн групите. Записването е с кратка форма: zanayamath.com/2-sedmici- bezplatno. Не се иска банкова карта и няма условия за продължаване.

Две седмици, а не един пробен урок

Един урок показва преподавателя. Две седмици показват системата: детето минава през две пълни занятия в групата, с преговор, нов материал, самостоятелна работа и обратна връзка след всяко занятие. Родителите виждат в платформата на „Заная“ кои умения са усвоени и върху какво предстои да се работи, преди да са платили каквото и да е.

„Не искаме родителят да ни вярва на думи. Искаме да види след първото занятие какво е свършило детето му и какво следва. Затова даваме две седмици, а не един урок“, казва Симеон Гачев, основател и главен преподавател в академията.

Градовете и структурата на занятието

Занятията се провеждат присъствено в шест града и онлайн, с екип от изявени млади математици, които работят близко и разбираемо с децата. В Благоевград групите са в центъра на града, на ул. „Христо Чернопеев“ 12 (zanayamath.com/uroci-po- matematika-blagoevgrad). Линиите са три: училищна математика (1.–3. и 5.–6. клас), подготовка за НВО (4. и 7. клас) и състезателна математика (1.–4. клас).

Всяко занятие следва една и съща структура: персонализиран преговарящ тест (около 20 минути), нов материал, който групата изследва заедно с преподавателя, индивидуална самостоятелна работа по темпото на детето и обратна връзка: какво е усвоено и върху какво предстои да се работи. Новият материал следва програмата на класа. Персонални са преговорът и самостоятелната работа: платформата подбира задачите според пропуските на всяко дете.

Групата е около шест деца, а платформата на „Заная“ позволява на един преподавател да води всяко дете по собствен план в рамките на групата.

Фокусът: напредъкът се вижда, не се обещава

Родителите, които записват детето си на школа, обикновено чакат края на годината, за да разберат дали обучението дава резултат. При „Заная“ напредъкът се вижда след всяко занятие: в профила си родителят проверява сам кои умения са усвоени и кои още не.

Зад това стоят три неща: изявени млади математици, методика, основана на доказани научни принципи, и собствена платформа, разработена от екипа на академията. В нея децата вършат самостоятелната си работа, а родителят вижда усвоените умения и следващата стъпка. Обещанието на „Заная“ е едно: „Поемаме отговорност да следим напредъка и да не оставим липсата на резултат незабелязана.“

Безплатни ресурси за родители и учители

Освен обучението, „Заная“ поддържа няколко безплатни инструмента, отворени за всички:

Безплатен диагностичен тест (app.zanayamath.com/ diagnostika): за 15 минути показва какво детето вече владее и къде има пропуски, за да е ясно откъде да започне. Полезен е и преди двете безплатни седмици, и сам по себе си.

diagnostika): за 15 минути показва какво детето вече владее и къде има пропуски, за да е ясно откъде да започне. Полезен е и преди двете безплатни седмици, и сам по себе си. Карта на уменията по математика за 1.–7. клас (zanayamath.com/karta-na- umeniyata): всички умения от учебната програма и връзките между тях. Когато детето се затруднява с една задача, картата показва кое по-ранно умение трябва да преговори.

umeniyata): всички умения от учебната програма и връзките между тях. Когато детето се затруднява с една задача, картата показва кое по-ранно умение трябва да преговори. Безплатни интерактивни уроци (zanayamath.com/uroci): подредени по учебната програма; всеки урок покрива едно умение и работи на телефон и на компютър. Добавят се по реда на учебната програма.

Калкулатор на бала след 7. клас (zanayamath.com/kalkulator- bal-7-klas): смята бала по формулата на всяка паралелка в избраната област и показва докъде е стигал балът за прием през последните години.

bal-7-klas): смята бала по формулата на всяка паралелка в избраната област и показва докъде е стигал балът за прием през последните години. Задачи и отговори от „МатемаГически Игри“ (zanayamath.com/sastezaniya): националното състезание на академията за 1.–6. клас, в пет града. Задачите и отговорите от предишните издания са публикувани и стават за тренировка вкъщи.

Блог за родители (zanayamath.com/blog): как протича НВО по математика в 7. клас, кои умения носят най-много точки, какво да направите, когато детето не разбира математика.

Записване

Формата на zanayamath.com/2-sedmici- bezplatno иска име на родителя, имейл, телефон, клас на детето през учебната 2026/27 г. и град. След това родителят сам избира група или екипът му се обажда, за да уговорят първото занятие. Двете седмици са без такса и без банкова карта.

За „Заная“: технологично развита математическа академия за ученици от 1. до 7. клас, в която изявени млади математици работят близко и разбираемо с децата, а методика, основана на доказани научни принципи, и собствена платформа превръщат голямата цел в персонални, измерими стъпки. Академията работи в Благоевград, София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе и онлайн.

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