Двама обвиняеми за 8,64 млн. цигари без бандерол на Кулата остават в ареста

По искане на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, съдът взе мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двама обвиняеми по досъдебно производство за престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

На 08.10.2026 г. на граничен преход Кулата, в посока от Република Гърция към Република България, при проверка на товарна композиция с полски регистрационни номера, митнически служители са открили цигари без български акцизен бандерол в големи размери.

Тютюневите изделия са били укрити зад кашони с корнфлейкс и кадаиф. След разтоварването им митническите служители са установили 24 палета с кашони, съдържащи цигари от три търговски марки.

Общото количество задържаните цигари е 8 640 000 къса, или 432 000 кутии. Стойността на предмета на престъплението е 1 644 840 евро.

В качеството на обвиняеми са привлечени граждани на Полша Г.Ф. и А.П.

Определенията на съда, с които спрямо двамата обвиняеми са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“, подлежат на обжалване пред Окръжен съд – Благоевград.