90 нарушения за неносене на колани установени при акция на Пътна полиция

Около 18 случая на използване на мобилни устройства, които отвличат вниманието на водачите, и до 90 нарушения за неносене на предпазни колани са установени при полицейска акция в Югозападна България. Проверките са част от международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“, насочена към ограничаване на разсеяното шофиране и повишаване на безопасността на движението.

По време на акцията са регистрирани нарушения както от водачи, използващи телефони по време на движение, така и от шофьори и пътници, които не са поставили предпазните си колани. Според старши инспектор Георги Бучков от Областната дирекция на МВР – Благоевград проблемът с мобилните устройства остава сериозен.

По думите му пред БНТ все по-често водачите не просто разговарят по телефона, а пишат съобщения и използват социалните мрежи, докато шофират. Това допълнително отклонява вниманието им от пътната обстановка и увеличава риска от пътнотранспортни произшествия.

Контролът върху тези нарушения се осъществява и чрез системата от тол камери, които могат да установяват случаи на използване на мобилни телефони и неносене на предпазни колани. При установяване на нарушение информацията се изпраща за предприемане на съответните действия.

От Пътна полиция напомнят, че предпазните колани трябва да се използват както от водачите, така и от пътниците, включително тези на задните седалки. При нарушения се налагат санкции, а според Георги Бучков с последните промени в нормативната уредба е увеличен и броят на отнеманите контролни точки.

Полицията призовава шофьорите да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия. Особено внимание е необходимо в Кресненското дефиле и по път II-19, където при валежи условията за движение могат да се усложнят. След обилните дъждове в района на Кресненското дефиле е паднала голяма скала върху пътното платно, но по информация на полицията няма данни за произшествия или пострадали хора.

От органите на реда призовават и пешеходците да бъдат внимателни при пресичане и по възможност да носят светли дрехи или светлоотразителни елементи, за да бъдат по-лесно забелязвани от водачите.