Благоевград се готви за Коледа на фона на нерешени градски проблеми

Коледният дух явно няма намерение да чака декември. В Благоевград огромен Дядо Коледа вече посреща посетителите пред мол „Ларго“, а подготовката за празничната украса е в ход. Макар до Коледа да остават повече от два месеца, градът постепенно започва да придобива празничен облик.

Красивата украса обаче поставя един съвсем логичен въпрос: готов ли е Благоевград да посрещне празниците не само с празнични декори, но и с решени проблеми, които засягат ежедневието на неговите жители?

Докато се подготвят коледните светлини, част от проблемите в градската среда продължават да чакат внимание. Разбитите тротоари затрудняват придвижването на пешеходците, особено на възрастните хора и родителите с детски колички. Неработещото улично осветление създава неудобства и поражда въпроси за безопасността в тъмната част на денонощието. Паркирането остава предизвикателство в натоварените райони, а състоянието на някои обществени пространства поставя въпроса доколко редовно и ефективно се извършва тяхната поддръжка.

Отделен и особено чувствителен въпрос е отношението към зелената система на града. Срязването и премахването на дървета предизвиква основателни въпроси сред гражданите, особено когато според тях става дума за здрави дървета. В подобни случаи общината дължи ясни обяснения: каква е причината за предприетите действия, извършена ли е експертна оценка, какви са критериите за премахване на растителността и предвижда ли се компенсиращо засаждане.

Дърветата не са просто декорация между сградите. Те осигуряват сянка през горещите месеци, подобряват градския микроклимат и правят обществените пространства по-приятни за хората. Затова всяко решение, което води до загуба на зеленина, трябва да бъде обосновано и прозрачно. Ако едни дървета се премахват поради реална опасност, гражданите трябва да получат информация за причините и за мерките, които ще последват. Ако липсва достатъчно яснота, недоверието към институциите неизбежно се задълбочава.

Не по-малко важен е въпросът как се поддържат вече изградените обществени пространства. Ремонтът на една улица или площад не приключва с официалното откриване. Необходими са последователен контрол, навременна поддръжка и реакция при установени дефекти. В противен случай средствата, вложени в подобрения, рискуват да не донесат очакваната дългосрочна полза за гражданите.

Показателен в това отношение остава казусът с централния площад „Георги Измирлиев“. След ремонта на стойност близо 5,5 млн. лева проблемите с наводняването на обектите под него продължава. Около случая бяха съобщавани и съдебни производства. Това поставя въпроси за качеството на изпълнението, ефективността на контрола и отговорността при установени недостатъци не само при този проект.

Но предизвикателствата пред Благоевград не се изчерпват с тротоарите, осветлението и инфраструктурата. Съществува и много по-дългосрочен въпрос — икономическото развитие на града, привличането на инвеститори и създаването на нови работни места.

Каква е стратегията на общинското ръководство в лицето на кмета Методи Байкушев за привличане на компании, които да разкриват устойчиви работни места? Какви условия се предлагат на потенциалните инвеститори? Как се използват възможностите за развитие на местния бизнес и какви конкретни резултати могат да бъдат посочени?

Това не са маловажни въпроси. Когато липсват достатъчно перспективи за професионално развитие, младите хора са изправени пред избора да останат в родния си град или да потърсят реализация другаде. Задържането им не може да се постигне само с културни събития и празнични инициативи. Необходими са възможности за работа, конкурентни условия за бизнес и дългосрочна визия за икономиката на града.

Именно тук се очаква активна роля от общината — чрез създаване на подходящи условия за инвестиции, насърчаване на предприемачеството, работа с бизнеса и последователна политика за местно икономическо развитие. Без публично представени цели, конкретни мерки и отчетност обаче гражданите трудно могат да преценят какъв напредък се постига.

На този фон подготовката за Коледа изглежда като видимата и лесно забележима страна на общинската дейност. Празничната украса има своето място, но тя не може да замени решенията, които се очакват по отношение на инфраструктурата, зелените площи, обществената безопасност и икономическите перспективи.

Разбира се, появата на Дядо Коледа пред мола не означава, че общината е преустановила работата си по другите задачи. Но е напълно основателно обществото да очаква същата организираност, публичност и последователност и при проблемите, които не могат да бъдат решени с временна украса.

Коледната украса ще остане за няколко седмици, но качеството на градската среда определя живота на хората през цялата година. Дърветата, които бъдат загубени, не могат да бъдат възстановени за един сезон. Проблемите с инфраструктурата не изчезват с празничните светлини, а липсата на достатъчно работни места не се компенсира с красива градска визия.

Благоевград има нужда от празнично настроение, но и от отчетност, последователност и видими резултати. Жителите му имат право да знаят как се определят приоритетите, как се разходват публичните средства и какви конкретни действия се предприемат за подобряване на живота в града.

Дядо Коледа може да пристигне и през октомври. Но благоевградчани имат право да очакват от общинското ръководство не само празнична украса, а и ясни отговори, работещи решения и перспектива за бъдещето на своя град.