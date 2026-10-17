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РИК – Благоевград стартира демонстрации за машинното гласуване по селата в региона

By Екип Blagoevgrad.EU
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РИК – Благоевград стартира демонстрации за машинното гласуване по селата в региона. Районната избирателна комисия организира разяснителна кампания с демоверсия на софтуера в редица населени места от областта преди предстоящите президентски избори на 25 октомври. Целта на инициативата е гласоподавателите предварително да се запознаят със стъпките при гласуването с машина и да придобият практически опит преди изборния ден.

В община Благоевград демонстрации са предвидени в няколко села. На 19 октомври машината ще бъде в кметствата на Церово от 9:15 до 9:55 часа, Габрово от 10:25 до 11:05 часа, Падеш от 11:35 до 12:15 часа и Лешко от 12:45 до 13:25 часа. На 20 октомври демонстрации ще има в Покровник от 9:15 до 9:55 часа, Логодаж от 10:45 до 11:45 часа и Българчево от 12:15 до 13:15 часа. На 21 октомври машинното гласуване ще бъде представено в Бучино от 9:15 до 9:55 часа, Бело поле от 10:25 до 11:05 часа, Рилци от 11:35 до 12:15 часа и Дъбрава от 12:45 до 13:25 часа.

Кампанията обхваща и други общини в областта. В община Струмяни демонстрации са планирани в село Струмяни на 20 октомври от 10:00 до 16:00 часа, в Илинденци на 21 октомври в същия часови диапазон и в Микрево на 22 октомври от 10:00 до 16:00 часа. В община Гърмен на 16 октомври бе предвидена демонстрация в Дебрен, а на 17 октомври – в село Гърмен. В община Белица графикът включва Бабяк на 17 октомври и Горно Краище на 18 октомври.

В областния център Благоевград желаещите могат да изпробват машината на партера в сградата на общината до 22 октомври, в работните дни от 13:30 до 17:30 часа. Демонстрации са предвидени и в Сандански, Разлог, Банско, Кресна и други населени места в региона. Пълният график с датите, часовете и местата за демонстрации е публикуван на официалния сайт на Районната избирателна комисия – Благоевград.

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