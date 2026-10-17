Хижа „Македония“ с престижно национално отличие

Хижа „Македония“, разположена в Рила над Благоевград, спечели първото място в категорията за най-добра хижа или заслон, обслужван с високопроходим автомобил или лифт, в кампанията „Хижа на годината 2026“.

Отличието беше обявено на церемонията на националната инициатива, организирана от Българския туристически съюз и приключенската медия „360 градуса“. В тазгодишното издание са отчетени общо 46 188 гласа в девет конкурсни категории.

На второ място в категорията се класира заслон „Спано поле“, а третото място зае хижа „Мальовица“.

Признанието за хижа „Македония“ е оценка за усилията по поддържането и развитието на планинския обект. Сред хората, свързани с дейността ѝ, са хижарят Димитър Груйчев и Александър Христов от Туристическо дружество „Айгидик“.

Хижа „Македония“ е сред познатите туристически обекти в Рила и отправна точка за планински преходи в района. Наградата поставя акцент върху значението на грижата за хижите и хората, които осигуряват условия за престой на планинарите.

Кампанията „Хижа на годината“ се провежда за четвърта поредна година и цели да насърчава развитието на българските хижи и заслони, да отличава стопаните им и да подобрява условията за туристите.