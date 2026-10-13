Застрашено ли е бъдещето на белодробната болница в Благоевград?

Белодробната болница в Благоевград е изправена пред сериозен риск от частично прекратяване на договора ѝ с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За изясняване на ситуацията и предприемане на своевременни действия на съвместна пресконференция говориха председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова и представители на общинското ръководство.

Заради възникналата ситуация са поискани две извънредни заседания – на комисиите по икономика и здравеопазване и на Общинския съвет. Целта е да бъдат изяснени финансовото състояние на лечебното заведение, последиците от съдебното производство и начинът, по който ще се осъществява управлението му след 25 октомври.

На съвместното заседание на двете комисии се предвижда да бъде изслушан досегашният управител на болницата. От него ще бъдат поискани данни за дела на приходите от засегнатите клинични пътеки, прогнозата за приходите и разходите, състоянието на персонала, наличните дела и проверки срещу лечебното заведение, както и причините собственикът да не е бил уведомен за съдебното производство.

Повод за спешните действия е съдебно решение, което може да засегне основния източник на приходи на общинската „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД.

През юни 2021 г. Районната здравноосигурителна каса е наложила санкция на болницата, засягаща три от петте клинични пътеки, по които работи лечебното заведение. Те са свързани с лечението на пневмонии, гнойни белодробни заболявания и хронична дихателна недостатъчност. Основанието за санкцията е отчитане на дейност, която според здравната каса не е била извършена.

Болницата е обжалвала заповедта, но на 15 декември 2025 г. Административният съд в Благоевград е отхвърлил жалбата. Решението не е окончателно и е обжалвано пред Върховния административен съд, който предстои да се произнесе.

Ако съдебното решение остане в сила и договорът с НЗОК бъде прекратен в съответната част, лечебното заведение може да загуби значителна част от приходите си. Това поставя въпроса за финансовата му устойчивост и бъдещото му функциониране.

По информация, представена на пресконференцията, общинската администрация и Общинският съвет са научили за съдебното дело при подготовката на смяната на ръководството на болницата. Производството не е било докладвано на собственика.

На 25 септември Общинският съвет е прекратил договора за управление на досегашния управител и е избрал д-р Георги Лютов за нов ръководител на лечебното заведение. На 13 октомври обаче той е уведомил писмено, че отказва да заеме поста и няма да сключи договор за управление.

Досегашният управител продължава да управлява и представлява дружеството до изтичането на предизвестието му на 25 октомври.

Председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова съобщи, че съвместното извънредно заседание на комисиите по икономика и здравеопазване е насрочено за понеделник, 19 октомври, от 14:00 часа. Предвижда се преди 25 октомври да бъде свикано и заседание на Общинския съвет, на което да се обсъди бъдещото управление на болницата.

Към момента лечебното заведение работи нормално. Предстои да бъдат изяснени финансовите последици от съдебния спор и да бъдат взети решения за управлението му, докато се очаква произнасянето на Върховния административен съд.