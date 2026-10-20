Въртим стрелките на часовника в деня на изборите

България преминава към зимното часово време в деня на изборите. В нощта срещу неделя, 25 октомври, точно в 4:00 часа сутринта часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад – до 3:00 часа.

Така ще спечелим един допълнителен час сън, а денят ще започва с повече светлина в ранните сутрешни часове.

Промяната към зимното часово време се извършва по установения график в последната неделя на октомври. Връщането на стрелките обаче съвпада с изборния ден, което изисква внимание при планирането на пътуванията и ангажиментите, свързани с гласуването.

Смяната на времето се прилага в България съгласно действащите правила за преминаване между лятно и зимно часово време.