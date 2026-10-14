Сигнали за измами и завишени сметки в приемната на КЗП в Благоевград

Жалби срещу мобилни оператори, туроператори и ВиК дружества, сигнали за високи сметки и такси, както и съмнения за фалшиви томболи и измамни схеми бяха сред проблемите, поставени от граждани в приемната на председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в Благоевград.

В приемната в сряда потребители потърсиха съдействие по различни казуси, свързани с договори за телекомуникационни услуги, туристически пакети, завишени сметки за вода и високи такси за подмяна на водомери и други ВиК услуги.

Сред сигналите, по които КЗП се ангажира да извърши проверка, е случаят на жена, която не е получила обратно платената сума за екскурзия, на която не е успяла да замине заради инфаркт. Тя е представила медицински документи, удостоверяващи здравословното ѝ състояние и последвалото лечение, но по думите ѝ туроператорът е отказал да възстанови парите.

Казусът поставя въпроса какви са договорните условия за отказ от пътуване по медицински причини и дали са спазени приложимите правила за защита на потребителите. Предстои компетентните органи да преценят конкретните обстоятелства по случая.

От приемната бяха поставени и въпроси за съмнителни томболи и схеми, при които потребителите могат да бъдат подведени да предоставят лични данни или да извършат плащания. Подобни сигнали изискват проверка на организаторите, условията за участие и начина, по който се представят наградите.

Постъпилите жалби очертават широк кръг от потребителски проблеми — от спорове по договори и сметки до съмнения за нелоялни практики. Развитието по отделните случаи ще зависи от резултатите от проверките и от действията на съответните търговци и институции.