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Променят движението в два участъка от АМ „Струма“ в област Благоевград заради ремонти

By Екип Blagoevgrad.EU
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Утре – 15 октомври, от 9 ч. до 15 ч. за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно ще се променя организацията на движението в два участъка от АМ „Струма“, в област Благоевград. Дейности ще се извършват при 159-ти и 166-ти км на автомагистралата, в платното за София. При изпълнение на ремонтните работи ще се ограничава трафикът в активната лента и превозните средства ще преминават в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за обезопасяване на отсечките и осигуряване на безопасно преминаване на всички автомобили. Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

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