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Шестима задържани и над 133 грама наркотици иззети при акция в Благоевградскo

By Екип Blagoevgrad.EU
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Шестима души са задържани, а над 133 грама наркотични вещества са иззети при специализирана полицейска операция на територията на област Благоевград, проведена на 18 октомври. Акцията е била насочена срещу битовата и конвенционалната престъпност, разпространението на наркотици и престъпленията против политическите права на гражданите.

В хода на операцията полицейските служители са проверили 1327 души и 1132 моторни превозни средства. Проверени са и 23 обекта, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

При акцията са иззети около 124 грама амфетамин и 9,17 грама сух канабис. По установените случаи са образувани четири досъдебни производства.

В рамките на контролните действия са съставени 38 акта за установяване на административни нарушения и 239 фиша по Закона за движението по пътищата. Издадени са и 14 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

От ОДМВР – Благоевград съобщават, че към момента няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите.

Гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР 02/90 112 98 и на електронен адрес izbori@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала ще останат активни до 2 ноември.

За сигнали в ОДМВР – Благоевград са достъпни и денонощните телефони 073/867 323, 073/867 566 и 073/867 434, както и електронните адреси odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg. На тях могат да се подават сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с изборния процес и компетентността на МВР.

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