Разследва се смъртта на жена при трудов инцидент в гр. Бобов дол

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Кюстендил се води разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност – престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

На 18.10.2026 г. в гр. Бобов дол, на територията на Централна обогатителна фабрика, по време на работния процес била причинена смъртта на 57-годишната Л.С. Жената работила на гумена транспортна лента

Извършен е оглед на местопроизшествието, както и аутопсия на трупа. Назначени са съдебномедицинска и съдебнохимическа експертизи. Разпитват се свидетели, като е изискана и документация от търговското дружество.

В хода на разследването се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани с трудовия инцидент, както и причините и механизмът на настъпване на смъртта на служителя на фабриката.

Продължават действията по събиране и проверка на доказателствата с оглед установяване на евентуални нарушения на правилата за безопасност и отговорността на лицата, имащи отношение към случая.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил.