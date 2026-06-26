Необходима ли е по-различна поддръжка на устната хигиена при поставени зъбни фасети?

Поставянето на фасети е една от най-популярните естетични процедури в съвременната дентална медицина. Все повече хора избират процедури със зъбни фасети в София, за да постигнат хармонична, бяла и симетрична усмивка. Но след като новата усмивка вече е факт, логично възниква въпросът – нужна ли е по-специална грижа?

Краткият отговор е: не по-сложна, а по-съзнателна.

Фасетите не се развалят, но зъбите под тях – да

Важно е да знаете, че керамичните зъбни фасети не могат да развият кариес. Материалът е устойчив и не се повлиява от бактериите в устната кухина. Но естественият зъб под фасетата остава жив и податлив на проблеми, ако не се поддържа добра хигиена.

Натрупването на плака около ръба на фасетата може да доведе до възпаление на венците, което компрометира както здравето, така и естетиката на зъбните фасети.

Миенето – същото, но по-прецизно

Поддръжката на зъбни фасети не изисква специални пасти или екзотични продукти. Най-важно е редовното миене поне два пъти дневно с мека четка. Меките влакна предпазват венците и полираната повърхност на фасетите.

Добра идея е да използвате паста без силно абразивни частици. Макар керамиката да е устойчива, прекомерната абразия може с времето да намали блясъка на зъбните фасети.

Конецът – вашият най-добър приятел

Много хора подценяват почистването между зъбите. А именно там се натрупват бактерии, които могат да застрашат здравето на зъбите под фасетите. Редовното използване на конец или интердентални четки е ключово за дълготрайността на зъбните фасети.

Статистиката показва, че хората, които почистват междузъбните пространства ежедневно, са изложени на значително по-нисък риск от възпаления и вторични проблеми.

Професионалната профилактика е задължителна

Дори при перфектна домашна грижа, профилактичните прегледи остават изключително важни. Специалистът може да проследи състоянието на венците, прилепването и стабилността на зъбните фасети.

Препоръчва се професионално почистване поне два пъти годишно. То премахва зъбния камък и запазва безупречния вид на зъбните фасети.

Какво да избягваме?

Макар фасетите да са здрави, те не са неразрушими. Отварянето на бутилки със зъби, гризането на лед или нокти може да съкрати живота на зъбните фасети. Също така, ако страдате от нощно стискане на зъби (бруксизъм), носенето на шина е силно препоръчително.

Добрата новина

Едно от големите предимства на зъбните фасети е тяхната устойчивост на оцветяване. За разлика от естествения емайл, керамиката запазва цвета си дълго време. Това означава, че любимото кафе няма да повлияе значително на блясъка ви – разбира се, ако се поддържа добра хигиена.

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