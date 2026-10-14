Задържаха 9 души при акция срещу битовата престъпност и изборните нарушения в Благоевградско

ОДМВР – Благоевград провери близо 1 800 души, иззе наркотици и незаконни оръжия по време на мащабна специализирана операция

Девет души са задържани за срок до 24 часа по време на специализирана полицейска операция, проведена на 11 октомври 2026 г. на територията на ОДМВР – Благоевград. Акцията е била насочена към противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, както и към предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите.

В рамките на мащабните действия полицейските служители са извършили проверки на 1 798 лица и 927 моторни превозни средства. Обект на засилен контрол са били и 11 заложни къщи и офиси за бързи кредити, както и 46 обекта, за които е имало данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

Иззети са наркотици и незаконни оръжия

По време на акцията органите на реда са открили и конфискували:

Около 12,75 грама кокаин;

Около 1,80 грама амфетамин;

Около 219,13 грама сух канабис;

4 оръжия, съхранявани и притежавани без необходимите разрешителни документи.

За установените нарушения са образувани 5 досъдебни производства. По линия на безопасността на движението са съставени 15 акта (АУАН) и 134 фиша по Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Издадени са и 21 протокола за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР.

От полицията уточниха, че до момента в ОДМВР – Благоевград няма постъпили официални сигнали за нарушаване на изборните права на гражданите.

Денонощни линии за сигнали от граждани

От МВР напомнят, че гражданите могат да подават информация за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес, на националните денонощни канали:

Телефон: 02 / 90 112 98

Имейл: izbori@mvr.bg

(При провеждане на балотаж двата канала ще останат активни до 2 ноември.)

За района на област Благоевград са разкрити и специфични денонощни телефонни линии и електронни адреси към ОДМВР:

Телефони: 073 / 867 323, 073 / 867 566 и 073 / 867 434

Имейли: odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg