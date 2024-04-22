Свободните работни места от Бюрото по труда в Благоевград и региона

И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 19.04.2024г.

Благоевград

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места

1 фелдшер висше образование, сп.фелдшер, комп. умения, шоф.кат.В

3 Инженер, енергетик Висше, енергетика, Англ.език

2 Инженер, проектант Висше, Архитектура, Англ.език

3 Инженер, конструктор Висше, Архитектура, Англ.език

2 Специалист, маркетинг и реклама Висше, сп.Маркетинг, Английски на добро ниво

1 Инженер, автоматизация Висше, ПК – електроника, англ.език

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 72 места

2 Готвач Средно образование

5 Общи работници Средно образование

2 Продавач-консултанти Средно образование

5 Шивачи Средно образование

1 Машинни оператори фармацевтични продукти средно образование

4 Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона средно, кат. СЕ

14 Машинни оператори шиене основно, средно, опит

1 Крояч, текстил основно

2 Сервитьор средно

1 монтажник, кабели средно, техническо обр.

2 Машинен оператор, преса за гладене основно, средно

3 барман средно

1 секач основно, средно

1 сладкар основно, средно

1 чистач/хигиенист основно

1 помощник готвач основно, средно

1 експерт, търговия средно,

1 касиер – каса на Изи Пей средно, комп.умения

1 контрольор, качество средно

3 работник, оранжения/парник основно, средно

1 опаковач средно

2 машинен оператор, рязане на стъкло средно

1 работник, производство на вино основно, средно,

1 портиер/пазач средно/ПК Сигурност и охрана

1 Шлосер средно, сп.Машиностроене, англ.език-базово ниво

3 Работник-копач, канали и изкопи основно, средно

1 Готвач, заведение за бързо хранене средно, ПК Готвач

1 монтажник, дограма средно

2 работник, кухня начално, основно

2 машинен оператор, производство на кабели средно, техническо обр.

1 Оператор, телекомуникационни съоръжения средно, техническо обр.

1 Водач, мотокар средно, квалиф.мотокарист

1 Помощник кухня, заведение за хранене средно

2 Охранители средно, водач кат.В

Гоце Делчев

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2

1 Промишлен дизайнер Висше/Специалисти по технически науки.

1 Учител теоретично обучение Висше/Учител транспортна техника.

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 243

123 Шивач мъжко /дамско облекло Основно/Начално

4 Общ работник Основно/Средно

3 Общ работник строителство Основно

1 Печатар Средно

18 Гладач Основно/Начално

10 Работник, сглобяване на детайли Основно

2 Продавач-консултант Средно

1 Работник горско стопанство Средно

3 Работник консервна фабрика Начално

1 Работник кухня,без домашна Основно

10 Работник, спомагателни шивашки дейности Основно

6 Етикетировач Без образование

10 Личен асистент Основно

1 Домашна помощница Основно

1 Социален асистент Основно

3 Крояч,текстил Професионален колеж,Средно,Основно

3 Сервитьор Основно

2 Барман Основно

4 Помощник готвач Основно/Средно

1 Пекар Основно

1 Кинезитерапевт Средно

2 Машинен оператор,кроене с електронна машина Основно

3 Опаковач Основно

2 Извозвач дървен материал Средно

2 Чистач/Хигиенист Средно

4 Камериер/ка Основно

2 Готвач Средно

3 Работник животновъд Основно

1 Бояджия електростатично прахово покритие Средно

2 Работник производство на шнурове Основно

2 Машинен оператор производство на пластмасови изделия Основно

1 Сновач Основно

2 Машинен оператор плетене Основно

2 Машинен оператор тъкане Основно

2 Машинен оператор опаковане/увиване Основно

1 Работник разсадник Основно

1 Монтажник мебели от дърво и други материали Средно

1 Монтьор,ремонт на машини и оборудване Средно

1 Търговски сътрудник Средно

1 Автомонтьор Средно

Петрич

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -8 места

3 Инженер, строителен Висше образование

2 Счетоводител, оперативен Висше образование

3 Технически ръководител, строителство Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 124 места

3 Административен секретар Средно образование

3 Готвач Средно образование

1 Гладач, преса (ръчно) Основно образование

1 Градинар Основно образование

3 Личен асистент Основно образование

1 Машинен оператор, обработка на ядки Средно образование

1 “Машинен оператор, пералня/перачница ” Основно образование

5 Монтажник, дограма Средно образование

15 Монтажник, електрически елементи Средно образование

10 Общ работник, Средно образование

2 Оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 Организатор, производство Средно образование

2 Опаковач Средно образование

1 Патрул, служби за сигурност Средно образование

2 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно образование

1 Перач Основно образование

3 Продавач-консултант Средно образование

1 Работник, товаро-разтоварна дейност Основно образование

5 Работник, сглобяване на детайли Средно образование

3 Работник, строителството Основно образование

1 Рецепционист, хотел Средно образование

3 Санитар Основно образование

1 Снабдител, доставчик Средно образование

1 Склададжия Средно образование

1 Шофьор, линейка Средно образование

1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

9 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование

36 Шивачи Средно образование

1 Техник, охранителна техника Средно образование

4 Техник, електрически системи Средно образование

1 Фактурист Средно образование

1 “Чистач/ Хигиенист ” Основно образование

Разлог

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Офис мениджър Средно,Висше образование, Английски език, работа с компютър – Microsoft Office

1 Кредитен специалист, банка Средно,Висше, офис пакет

1 Мениджър, екип Средно,Висше образование

1 Инженер-технолог, електротехнически изделия Висше / Електротехника, електроника и автоматика

1 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други Средно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезия, Специализиран софтуер

1 Счетоводител Висше / Икономика, Счетоводен софтуер

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 91 места

1 Завеждащ, административна служба Средно образование, професионален колеж

1 Дърводелец Средно образование

14 Сервитьор Средно образование, владеене на английски език

4 Барман Средно образование, английски език

8 Готвач Средно образование

3 Администратор, хотел Средно, висше образование, английски език, хотелски софтуер

10 Камериер, камериерка Основно, средно образование

1 Огняр Средно образование, професионална квалификация за огняр

5 Шивач Основно, средно образование

2 Чистач/хигиенист Основно образование

1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно образование, работа с компютър

1 Рецепционист, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (администратор/рецепция) , английски език, хотелиерски софтуер

2 Масажист Средно / Терапия и рехабилитация (Масажист), английски език

1 Продавач-консултант Средно образование, работа с компютър

1 Оператор, център за обаждания Средно oбразование, Работа с компютър.

1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Основно/ средно образование

2 Организатор Средно образование, работа с компютър

4 Работник, поддръжка Средно образование

1 Аниматор Средно образование, английски език

1 Оператор, робот Средно образование

1 Майстор, производство на тестени изделия Средно,Основно,Професионална квалификация / Хранителни технологии

1 Електротехник, строителен Средно / Електротехника и енергетика

1 Спасител, басейн Професионална квалификация (Сертификат за спасител, басейн.),Средно

1 Мияч, съдове (ръчно) Основно образование

1 Спортен аниматор Средно образование

4 Касиер Средно, работа с компютър

2 Общ работник Основно образование

1 Склададжия Средно образование , Работа с компютър

1 Фрезист Средно образование

1 Шлайфист Средно образование

1 Машинен оператор, дърводелство Средно образование

1 Калкулант Средно (Техническо – производство на дограма), Специализипан софтуер

1 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Английски, Работа с хотелска програма

3 Машинен оператор Средно образование, Работа с компютър

1 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство (Техническо)

2 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)

3 Асистент, офис Средно образование, Обработка на входящи и изходящи документи.

1 Работник, сглобяване на детайли Основно,Средно образование

Сандански

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места

1 Техник, охранителна техника Висше / Електротехника, електронита и автоматика, Средно/Електротехника и енергетика

1 Рецепционист, хотел Висше / Туризъм

1 Рехабилитатор Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)

1 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина

1 Обслужващ магазин Висше / Растениевъдство (Агроном)

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –202 места

1 Чистач, производствени помещения Основно

10 Чистач/Хигиенист Основно

6 Гладач, ютия Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

3 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане

1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1 Механик, промишлено оборудване Средно / Електротехника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

1 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика

1 Монтажник, електрически елементи Средно / Електротехника и енергетика

1 Екструдерист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1 Автомонтьор Средно

2 Монтажник, дограма Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

8 Работник, поддръжка Основно

1 Технолог, облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

2 Лозар Основно,Средно / Растениевъдство и животновъдство

1 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно / Химични продукти и технологии

1 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

2 Работник, строителството Средно / Строителство

1 Координатор производство Средно/ Администрация и управление

1 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно/Комунално-санитарни услуги

1 Куриер, служба/офис Средно

14 Общ работник Основно

4 Общ работник, промишлеността Средно/Строителство, Основно

4 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1 Майстор, производство на хлебни изделия Средно / Хранителни технологии

1 Продавач, разносна търговия Средно/търговия на едро и дребно

1 Сметосъбирач Основно

2 Рецепционист Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1 Касиер Средно

1 Фризьор Средно / Фризьорски и козметични услуги

2 Мияч, превозни средства (ръчно) Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно

7 Готвач Средно / Хранителни технологии

1 Обслужващ, бюфет/лавка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

3 Техник, асансьорна техника Средно Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

2 Шофьор, товарен автомобил Основно

1 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно

2 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно/Транспортни услуги

1 Шофьор, куриер Средно/Транспортни услуги

11 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно

6 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

4 Снабдител, доставчик Средно/търговия на едро и дребно

3 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

2 Машинен оператор, щамповане на текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1 Продавач, павилион Средно/Хранителни технологии

1 Готвач, заведение за бързо хранене Средно/Хранителни технологии

2 Водач, мотокар Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

3 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

4 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

10 Машинен оператор, шиене Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

19 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

2 Изпълнител, модели Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

5 Крояч, текстил Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1 Машинен оператор, шиене на текстилни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

4 парник Основно

1 Миньор Основно, Професионална квалификация / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (Миньор)

1 Кранист Основно

1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно/Търговия на едро и дребно

1 Пазач-портиер Основно

1 Технически сътрудник Средно

1 Охранител Средно/Сигурност

5 Личен асистент Основно

4 Асистент-продавач Средно/Търговия на едро и дребно

1 Заварчик Основно

2 Работник, спомогателни шивашки дейности Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

4 Санитар Основно

2 Административен секретар Средно/Администрация и управление

1 Машинен оператор, пералня/перачница Средно, основно

2 Шофьор, линейка Средно/Транспортни услуги (Шофьор, линейка)

4 Оператор, машина за рязане на скални материали Основно,Професионална квалификация / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми ( Оператор, машина за рязане на скални материали)