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Свободните работни места от Бюрото по труда в Благоевград и региона

By Новини Благоевград
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И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към  19.04.2024г.
Благоевград
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 фелдшер висше образование, сп.фелдшер, комп. умения, шоф.кат.В
3 Инженер, енергетик Висше, енергетика, Англ.език
2 Инженер, проектант Висше, Архитектура, Англ.език
3 Инженер, конструктор Висше, Архитектура, Англ.език
2 Специалист, маркетинг и реклама Висше, сп.Маркетинг, Английски на добро ниво
1 Инженер, автоматизация Висше, ПК – електроника, англ.език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 72 места
2 Готвач Средно образование
5 Общи работници Средно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
5 Шивачи Средно образование
1 Машинни оператори фармацевтични продукти средно образование
4 Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона средно, кат. СЕ
14 Машинни оператори шиене основно, средно, опит
1 Крояч, текстил основно
2 Сервитьор средно
1 монтажник, кабели средно, техническо обр.
2 Машинен оператор, преса за гладене основно, средно
3 барман средно
1 секач основно, средно
1 сладкар основно, средно
1 чистач/хигиенист основно
1 помощник готвач основно, средно
1 експерт, търговия средно,
1 касиер – каса на Изи Пей средно, комп.умения
1 контрольор, качество средно
3 работник, оранжения/парник основно, средно
1 опаковач средно
2 машинен оператор, рязане на стъкло средно
1 работник, производство на вино основно, средно,
1 портиер/пазач средно/ПК Сигурност и охрана
1 Шлосер средно, сп.Машиностроене, англ.език-базово ниво
3 Работник-копач, канали и изкопи основно, средно
1 Готвач, заведение за бързо хранене средно, ПК Готвач
1 монтажник, дограма средно
2 работник, кухня начално, основно
2 машинен оператор, производство на кабели средно, техническо обр.
1 Оператор, телекомуникационни съоръжения средно, техническо обр.
1 Водач, мотокар средно, квалиф.мотокарист
1 Помощник кухня, заведение за хранене средно
2 Охранители средно, водач кат.В
Гоце Делчев
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2
1 Промишлен дизайнер Висше/Специалисти по технически науки.
1 Учител теоретично обучение Висше/Учител транспортна техника.
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 243
123 Шивач мъжко /дамско облекло Основно/Начално
4 Общ работник Основно/Средно
3 Общ работник строителство Основно
1 Печатар Средно
18 Гладач Основно/Начално
10 Работник, сглобяване на детайли Основно
2 Продавач-консултант Средно
1 Работник горско стопанство Средно
3 Работник консервна фабрика Начално
1 Работник кухня,без домашна Основно
10 Работник, спомагателни шивашки дейности Основно
6 Етикетировач Без образование
10 Личен асистент Основно
1 Домашна помощница Основно
1 Социален асистент Основно
3 Крояч,текстил Професионален колеж,Средно,Основно
3 Сервитьор Основно
2 Барман Основно
4 Помощник готвач Основно/Средно
1 Пекар Основно
1 Кинезитерапевт Средно
2 Машинен оператор,кроене с електронна машина Основно
3 Опаковач Основно
2 Извозвач дървен материал Средно
2 Чистач/Хигиенист Средно
4 Камериер/ка Основно
2 Готвач Средно
3 Работник животновъд Основно
1 Бояджия електростатично прахово покритие Средно
2 Работник производство на шнурове Основно
2 Машинен оператор производство на пластмасови изделия Основно
1 Сновач Основно
2 Машинен оператор плетене Основно
2 Машинен оператор тъкане Основно
2 Машинен оператор опаковане/увиване Основно
1 Работник разсадник Основно
1 Монтажник мебели от дърво и други материали Средно
1 Монтьор,ремонт на машини и оборудване Средно
1 Търговски сътрудник Средно
1 Автомонтьор Средно
Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -8 места
3 Инженер, строителен Висше образование
2 Счетоводител, оперативен Висше образование
3 Технически ръководител, строителство Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 124 места
3 Административен секретар Средно образование
3 Готвач Средно образование
1 Гладач, преса (ръчно) Основно образование
1 Градинар Основно образование
3 Личен асистент Основно образование
1 Машинен оператор, обработка на ядки Средно образование
1 “Машинен оператор, пералня/перачница ” Основно образование
5 Монтажник, дограма Средно образование
15 Монтажник, електрически елементи Средно образование
10 Общ работник, Средно образование
2 Оператор, въвеждане на данни Средно образование
1 Организатор, производство Средно образование
2 Опаковач Средно образование
1 Патрул, служби за сигурност Средно образование
2 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно образование
1 Перач Основно образование
3 Продавач-консултант Средно образование
1 Работник, товаро-разтоварна дейност Основно образование
5 Работник, сглобяване на детайли Средно образование
3 Работник, строителството Основно образование
1 Рецепционист, хотел Средно образование
3 Санитар Основно образование
1 Снабдител, доставчик Средно образование
1 Склададжия Средно образование
1 Шофьор, линейка Средно образование
1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
9 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование
36 Шивачи Средно образование
1 Техник, охранителна техника Средно образование
4 Техник, електрически системи Средно образование
1 Фактурист Средно образование
1 “Чистач/ Хигиенист ” Основно образование
Разлог
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Офис мениджър Средно,Висше образование, Английски език, работа с компютър – Microsoft Office
1 Кредитен специалист, банка Средно,Висше, офис пакет
1 Мениджър, екип Средно,Висше образование
1 Инженер-технолог, електротехнически изделия Висше / Електротехника, електроника и автоматика
1 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други Средно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезия, Специализиран софтуер
1 Счетоводител Висше / Икономика, Счетоводен софтуер
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 91 места
1 Завеждащ, административна служба Средно образование, професионален колеж
1 Дърводелец Средно образование
14 Сервитьор Средно образование, владеене на английски език
4 Барман Средно образование, английски език
8 Готвач Средно образование
3 Администратор, хотел Средно, висше образование, английски език, хотелски софтуер
10 Камериер, камериерка Основно, средно образование
1 Огняр Средно образование, професионална квалификация за огняр
5 Шивач Основно, средно образование
2 Чистач/хигиенист Основно образование
1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно образование, работа с компютър
1 Рецепционист, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (администратор/рецепция) , английски език, хотелиерски софтуер
2 Масажист Средно / Терапия и рехабилитация (Масажист), английски език
1 Продавач-консултант Средно образование, работа с компютър
1 Оператор, център за обаждания Средно oбразование, Работа с компютър.
1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Основно/ средно образование
2 Организатор Средно образование, работа с компютър
4 Работник, поддръжка Средно образование
1 Аниматор Средно образование, английски език
1 Оператор, робот Средно образование
1 Майстор, производство на тестени изделия Средно,Основно,Професионална квалификация / Хранителни технологии
1 Електротехник, строителен Средно / Електротехника и енергетика
1 Спасител, басейн Професионална квалификация (Сертификат за спасител, басейн.),Средно
1 Мияч, съдове (ръчно) Основно образование
1 Спортен аниматор Средно образование
4 Касиер Средно, работа с компютър
2 Общ работник Основно образование
1 Склададжия Средно образование , Работа с компютър
1 Фрезист Средно образование
1 Шлайфист Средно образование
1 Машинен оператор, дърводелство Средно образование
1 Калкулант Средно (Техническо – производство на дограма), Специализипан софтуер
1 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Английски, Работа с хотелска програма
3 Машинен оператор Средно образование, Работа с компютър
1 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство (Техническо)
2 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)
3 Асистент, офис Средно образование, Обработка на входящи и изходящи документи.
1 Работник, сглобяване на детайли Основно,Средно образование
Сандански
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Техник, охранителна техника Висше / Електротехника, електронита и автоматика, Средно/Електротехника и енергетика
1 Рецепционист, хотел Висше / Туризъм
1 Рехабилитатор Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)
1 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина
1 Обслужващ магазин Висше / Растениевъдство (Агроном)
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –202 места
1 Чистач, производствени помещения Основно
10 Чистач/Хигиенист Основно
6 Гладач, ютия Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
3 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 Механик, промишлено оборудване Средно / Електротехника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
1 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика
1 Монтажник, електрически елементи Средно / Електротехника и енергетика
1 Екструдерист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 Автомонтьор Средно
2 Монтажник, дограма Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
8 Работник, поддръжка Основно
1 Технолог, облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
2 Лозар Основно,Средно / Растениевъдство и животновъдство
1 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно / Химични продукти и технологии
1 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
2 Работник, строителството Средно / Строителство
1 Координатор производство Средно/ Администрация и управление
1 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно/Комунално-санитарни услуги
1 Куриер, служба/офис Средно
14 Общ работник Основно
4 Общ работник, промишлеността Средно/Строителство, Основно
4 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Майстор, производство на хлебни изделия Средно / Хранителни технологии
1 Продавач, разносна търговия Средно/търговия на едро и дребно
1 Сметосъбирач Основно
2 Рецепционист Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Касиер Средно
1 Фризьор Средно / Фризьорски и козметични услуги
2 Мияч, превозни средства (ръчно) Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно
7 Готвач Средно / Хранителни технологии
1 Обслужващ, бюфет/лавка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
3 Техник, асансьорна техника Средно Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
2 Шофьор, товарен автомобил Основно
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно
2 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно/Транспортни услуги
1 Шофьор, куриер Средно/Транспортни услуги
11 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно
6 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
4 Снабдител, доставчик Средно/търговия на едро и дребно
3 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
2 Машинен оператор, щамповане на текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Продавач, павилион Средно/Хранителни технологии
1 Готвач, заведение за бързо хранене Средно/Хранителни технологии
2 Водач, мотокар Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
3 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
4 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
10 Машинен оператор, шиене Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
19 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
2 Изпълнител, модели Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
5 Крояч, текстил Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Машинен оператор, шиене на текстилни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
4 парник Основно
1 Миньор Основно, Професионална квалификация / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (Миньор)
1 Кранист Основно
1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно/Търговия на едро и дребно
1 Пазач-портиер Основно
1 Технически сътрудник Средно
1 Охранител Средно/Сигурност
5 Личен асистент Основно
4 Асистент-продавач Средно/Търговия на едро и дребно
1 Заварчик Основно
2 Работник, спомогателни шивашки дейности Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
4 Санитар Основно
2 Административен секретар Средно/Администрация и управление
1 Машинен оператор, пералня/перачница Средно, основно
2 Шофьор, линейка Средно/Транспортни услуги (Шофьор, линейка)
4 Оператор, машина за рязане на скални материали Основно,Професионална квалификация / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми ( Оператор, машина за рязане на скални материали)
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