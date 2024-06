Забраниха козметика на световни търговски марки заради опасен химикал

Изтеглят от пазара и от потребителите партиди на световноизвестни брандове козметика, сред които Elvive by L’OREAL PARIS, Garnier, PANTENE, Tesori d’Oriente, Leocrema и др. Причината е установено в състава наличие на химичното съединение пропионалдехид, което е забранено за такъв вид продукти. Любопитното е, че повечето от тях са произведени в държави от Европейския съюз като Италия, Франция, Испания, Германия.

За това съобщават от онлайн платформата „Ние, потребителите“, като се позовават на информация от регистъра на европейската система за бърз обмен на забранени нехранителни опасни стоки Safety Gate.

Опасното съединение пропионалдехид в шампоани и балсами, душ гелове, парфюми и тоалетни води, кремове и друга козметика могат да доведат до увреждане на репродуктивната система, алергии, нарушаване на зрението и др.

Вижте бранда, вида, партидния номер и баркода на забранените козметични продукти:

Elvive by L’OREAL PARIS (Elvive Total Repair) – балсам – 24MN01 – 8001980136538

Tesori d’Oriente (Hammam – Bagno Crema) – душ гел – 8008970005591

PANTENE (Spuma per capelli lisci effeto seta) – мус за коса – 3322704335 – 5410076533657

PANTENE (Pantene Prov) – мус за коса – 3254704336 – 5410076534692

PANTENE (Spuma per capelli style & protect) – мус за коса – 4154704336 – 5410076533770

PANTENE (Nature fusion lisci vitality) – шампоан – 0211484734 L12 – 5013965732829

PANTENE (Nature fusion massaggio idratante) – шампоан – 0246484741 L12 – 5013965732782

L’OREAL PARIS (STUDIOLINE SILK & GLOSS FIXING MOUSSE) – мус за коса – 10J902 – 3600521768211

L’OREAL PARIS (STUDIOLINE SILK & GLOSS MOUSSE VOLUME) – мус за коса – 14LO01 – 8001980131311

L’OREAL PARIS (Studio line Style & Shine) – мус за коса – 14L900 – 8001980109235

Garnier (Shampoo fortificante addio danni – Fructis) – шампоан – 26K D00 и 26M 905 – 3600541284036 и 3600541284432

Leocrema (Crema mani e unghie) – крем за ръце – 18134 0349 – 8008970009186

Herbal essences (Morbidi e setosi) – балсам – 4065484770 L07 – 54100762474963

Dove (Derma Spa Goodness) – крем – 927623 BA – 40133218

Neutro Roberts (Neutro Roberts – Asciutto – con allume di rocca) – дезодорант – R444456 – 80772095

Playboy (Playboy Vip) – дезодорант – 212802V – 360734857085

Schwarzkopf (Palette shine) – балсам – 0921101596 – 8015700158557